Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı - Haberler

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Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da marketlerde etiket denetimi yaptı

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi zabıta ekipleri, zincir marketlerde satılan ürünlerin etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların zincir marketler ile semt pazarlarından daha rahat, güvenilir ve sağlıklı ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelinde bulunan marketleri denetleyen ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Etiketi olmayan ürünleri de inceleyen ekipler, tespit ettikleri eksiklikler hakkında işlem yaptı, ceza uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulundu.

AA / Zafer Göder - Güncel

Zabıta, Bolu, Güncel, Haberler

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