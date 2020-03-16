Bolu'da mahkemeler 2 hafta süreyle kapatıldı Bolu Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren 2 hafta süreyle duruşmalara kapatıldı.

Bolu Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren 2 hafta süreyle duruşmalara kapatıldı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bolu Adliyesinde görülecek olan duruşmalar ertelendi. Acil durumlar dışında faaliyet göstermeyecek olan mahkemeler, 16 Mart tarihi itibariyle duruşmalara kapatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bolu merkez ve mülhakat adliyelerinde 16-27 Mart 2020 tarihleri arasındaki duruşma, keşif, talimatlar ve benzeri adli faaliyetlerin (tutuklu ve ivedi işler hariç) yaşanacak gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirmek üzere ertelenmesi yönünde karar alınmıştır" denildi. - BOLU

Kaynak: İHA