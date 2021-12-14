Tanker ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Abant Kavşağı kesiminde Hüseyin S. idaresindeki 06 BSJ 67 plakalı LPG yüklü tanker ile Naci Y. yönetimindeki 67 ZR 540 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Durkadın ve Tuğba Y. yaralandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.