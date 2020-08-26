Bolu'da lise birincilerine ödül verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da lise birincilerine ödül verildi

Bolu'da bulunan liseleri birincilikle tamamlayan öğrencilere İzzet Baysal Vakfı tarafından ödül verildi.

Bolu'da lise birincilerine ödül verildi
26.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:54

Bolu'da bulunan liseleri birincilikle tamamlayan öğrencilere İzzet Baysal Vakfı tarafından ödül verildi.

İzzet Baysal Vakfı'nın Bolu'daki lise birincilerini ödüllendirdiği geleneksel "İzzet Baysal Vakfı Başarı Ödülleri" töreninin 32'ncisi Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende, il merkezinde bulunan 22 okulun birincilerine çeşitli ödüller ile teşekkür belgesi verildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Güldal, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman, vakfın yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Ümit, "Ne kadar akıllı olursanız olun, ne kadar başarı sağlarsanız sağlayın, sahip olacağınız makamlar, başarılar ve imkanlar ruhunuzda ve şahsınızda taşıdığınız kalite ve nitelik kadar olacaktır. Yani Alparslan gibi idealist, onun askerleri gibi cesur, milli ve manevi değerlerinize bağlı olmadığınız, gücünüzü kendi kaynaklarınızdan almadığınız sürece o başarı ve imkanlar hiç de önemli olmayacaktır." dedi.

Ümit, gençlerin milli birlik ve beraberliği, işinde liyakati ve devlete sadakati her türlü çıkarın üzerinde tutması gerektiğini de ifade ederek şunları söyledi:

"Bu toprakları bize yurt etmek için canlarını, kanlarını, hayallerini ve yarınlarını hiç düşünmeden yine bu topraklara seren atalarımız için bu topraklara hizmet etmek şehit olmaktan geçiyordu. Fakat sizler bugün, devlet, millet, bayrak ve vatan için önce yaşamak, karakter sahibi bireyler olmak, çalışmak, okumak, üretmek ve projeler geliştirmek, yeni Alparslanlar, yeni Fatihler, yeni Murad Hüdavendigarlar, yeni Mustafa Kemaller olmak, dünya çapında en kaliteli teknolojiyi en insani medeniyeti üretmek durumundasınız."

İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Mustafa Yaman ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle programa katılamayan Vakıf Başkanı Ahmet Baysal'ın mesajını okuyarak, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da İzzet Baysal Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ödül töreni kapsamına il genelindeki bütün liselerin birincilerinin ödüllendirildiğini kaydetti.

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçelerde bulunan liselerin birincilerine ödüllerinin ayrı ayrı verildiğini belirten Sarıcı, il merkezinde bulunan 22 okulun öğrencilerinin ödüllerinin ise protokol üyeleri tarafından takdim edildiğini ifade etti.

Tören, öğrencilerinin ödüllerinin verilerek hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Güncel
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Onur Saylak Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Bolu'da lise birincilerine ödül verildi - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:57:04. #1.14#
title