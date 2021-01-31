Bolu'da limon yüklü TIR devrildi TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik yer yer durdu

Bolu'da limon yüklü TIR devrildi TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik yer yer durdu

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilen limon yüklü TIR'ın sürücüsü İbrahim Çay (50) yaralandı. Kazada devrilen TIR'ın TEM'in İstanbul yönünü kapatması nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, araçlar D-100 karayoluna yönlendirildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Çay (50) yönetimindeki 33 ACR 667 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, TIR sürücüsü İbrahim Çay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Çay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazada, devrilen tırın otoyolu tamamen kapatması nedeniyle İstabul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Otoyolu kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar

Murat KÜÇÜK/BOLU,-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı