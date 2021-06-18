Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Z.G. (54), miras davası nedeniyle husumetli olduğu halasının oğlu N.A. ile Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.G, aracındaki pompalı tüfeği alarak kuzenine ateş edip uzaklaştı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden yaralanan N.A, sağlık ekibince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Z.G'yi Sultanbey köyündeki evinde pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, yaralı N.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Bolu'da kuzenini pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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