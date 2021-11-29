Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu - Haberler
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Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu

BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı uçtu.

BOLU'nun Göynük ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe devlet hastanesinin çatısı uçtu. Çatı hastanenin otoparkında park halinde bulunan araçlarda hasara yol açtı.

Göynük ilçesinde öğleden sonra kuvvetl rüzgar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 55 kilometreye kadar ulaştı, Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'nin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların üzerine düştüğü park halindeki ambulans ve araçlarda hasar oluştu.  Çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu

Bolu'da kuvvetli rüzgarda, hastanenin çatısı uçtu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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