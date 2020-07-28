Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri
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Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri

Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devriBOLU'da hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

28.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:18

Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri

BOLU'da hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen pazarda, pazarlıklar sopalarla yapılıyor.

Bolu'da hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, çadırdaki kurbanlıkların satışı gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen hayvan pazarında, pazarlıklarda sopalar kullanıldı. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Bolu'ya gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterilerini bekledi. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde satılıyor. Ayrıca pazarın birçok noktasında dezenfektan bulunurken, pazara maskesiz girişlere izin verilmiyor ve sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

Pazar esnafı Kemal Çamaşırcı(41), "Pazara maskeyle geliyoruz. Mesafeyi koruyoruz. Pazarda temas olan her yeri dezenfekte ediyoruz. Hayvanımızı satmaya çalışıyoruz. Fiyatlar uygun. Her bütçeye göre hayvan var. Şu ana kadar 4 tane hayvan sattık." dedi.

Pazara kurbanlık almak için gelen Ümit Yıldız(30) ise "Hayvan pazarına geldik. Kurbanlık alma niyetimiz vardı. Alınan önlemler gayet güzel. Sosyal mesafeye herkes uymaya çalışmış. Esnaflar, hayvancılık yapanlar en azından tokalaşmamaya kendilerini adapte etmişler. Az önce de bir hayvanın pazarlığını yaptık, anlaştık. Fiyatlar güzel. Ama gönül ister ki daha çok fiyatlar artışta olsun. Hayvancılık yapanlar bu işten paralarını kazanabilsinler ama şu anda bakıldığı zaman pazar yeri boş oluyor. İnsanların kaygıları da var hayvanlarını satamama korkusu var. Önlemler konusunda her yerde dezenfektan görebiliyoruz. Ben de gördüğüm kadarıyla halkımızın bu önlemlere uyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri

Kaynak: DHA

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