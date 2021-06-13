Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza Bolu'da, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığı Pazar günü polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 40 sürücüye 26 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

BOLU - Bolu'da, şehirlerarası yolculuğun yasaklandığı Pazar günü polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 40 sürücüye 26 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Pazar günü getirilen sokağa çıkmaya ve şehirlerarası yolculuk yasağıyla ilgili polis ekipleri şehrin giriş-çıkış noktalarında denetim yaptı. D-100 Karayolu ve gişelerde trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere para cezası uygulandı.

Motosikletli ekiplerinin de ara sokak ve caddelerde katıldığı denetimlerde 40 sürücüye tedbirlere uymamak, emniyet kemeri takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi suçlardan toplam 26 bin lira para cezası uygulandı. Denetimlerin yasakların son saatine kadar devam edeceği öğrenildi.

Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı
Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı
Genç kadının unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Genç kadının unutkanlığı polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi seyretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Metin Uca Tan Taşçı Hasibe Eren Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da kurallara uymayanlara 26 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 16:25:41. #1.13#

title