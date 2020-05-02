Bolu'da, kumarhaneye çevrilene eve operasyon
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Bolu'da, kumarhaneye çevrilene eve operasyon

Bolu'da, kumarhaneye çevrilene eve operasyon
02.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:29

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda 6 kişiye toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda 6 kişiye toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu'da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Aktaş mahallesi Fakı Cemil sokak üzerinde bulunan bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 400 liraya el konuldu. Operasyonda suçüstü yakalanan 6 kişiye "emre aykırı davranış ve sosyal mesafeye uyulmaması" suçlarından toplam 2 bin 352 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynanılan evin sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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