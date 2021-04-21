Bolu'da kumarhaneye çevrilen evde 15 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da kumarhaneye çevrilen evde 15 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'da kumarhaneye çevrilen evde 15 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, kumarhaneye çevrilen eve yapılan operasyonda suçüstü yakalanan ve oyun kağıtlarını apartman boşluğuna atarak kurtulmaya çalışan 15 kişiye toplam 31 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da, kumarhaneye çevrilen eve yapılan operasyonda suçüstü yakalanan ve oyun kağıtlarını apartman boşluğuna atarak kurtulmaya çalışan 15 kişiye toplam 31 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Apartmanı takibe alan ekipler çok sayıda kişinin apartmana giriş çıktığı yaptığını tespit ederek operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda kumar oynayan 13 kişi ile yer sahibi ve gözcülük yapan 15 kişi suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden 15 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, ev sahibi ve gözcülük yapan şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Polisin operasyon yaptığı sırada oyun şüphelilerin kurtulmak için apartman boşluğuna attıkları oyun kağıtlarına el konuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Bursa'da 'pes dedirten' görüntü
Bursa'da "pes dedirten" görüntü
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Ezgi Mola Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da kumarhaneye çevrilen evde 15 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:32:14. #1.14#

title