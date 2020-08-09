Bolu'da kumar operasyonu Bolu'da, polis ekiplerinin kumar oynanan bir kıraathaneye yaptıkları operasyonda suçüstü yakalanan 5 kişi ile iş yeri sahibine toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin kumar oynanan bir kıraathaneye yaptıkları operasyonda suçüstü yakalanan 5 kişi ile iş yeri sahibine toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kıraathaneye yaptıkları operasyonda 5 kişiyi kumar oynadıkları sırada suçüstü yakaladı.

Kumar oynadıkları sırada yakalanan 5 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 25 bin 200 lira para cezası kesildi. Ayrıca, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA