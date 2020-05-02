Bolu'da kumar operasyonu

BOLU'da, bir evde kumar oynarken yakalanan 4 kişi ile ev sahibi ve evde bulunan 1 kişiye toplam 2 bin 352 TL para cezası kesildi.

BOLU'da, bir evde kumar oynarken yakalanan 4 kişi ile ev sahibi ve evde bulunan 1 kişiye toplam 2 bin 352 TL para cezası kesildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskın düzenlenen evde 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar masasında bulunan 400 TL ile iskambil kağıtlarına el konuldu.Evde bulunan toplam 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 392'şer lira para cezası uygulandı. Ev sahibi hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA