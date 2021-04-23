BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI
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BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, Avşar Köyü'nde eski okul binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

BOLU'da, Avşar Köyü'nde eski okul binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Avşar Köyü'ndeki kullanılmayan eski okulda meydana geldi. Dumanları gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrası yangın, yakındaki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI
BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI
BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI
BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI
BOLU'DA KULLANILMAYAN KÖY OKULU YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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