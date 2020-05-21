Bolu'da, kullanılmayan ev ve iş yeri alev alev yandı
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Bolu'da, kullanılmayan ev ve iş yeri alev alev yandı

Bolu'da, kullanılmayan tek katlı ev ve bitişiğindeki iş yeri çıkan yangında küle döndü.

Bolu'da, kullanılmayan ev ve iş yeri alev alev yandı
21.05.2020 04:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 04:07

Bolu'da, kullanılmayan tek katlı ev ve bitişiğindeki iş yeri çıkan yangında küle döndü. Alevlerin korku dolu anlar yaşattığı yangın yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Yangın, saat 02.15 sıralarında Gölyüzü mahallesi Bahar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Aytugar'a ait tek katlı kullanılmayan ev ve bitişiğindeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yeri ve evin ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören ve büyük panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ev ve işyerinin yandığını duyan Sabri Aytugar da olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Aytugar, "İçeride kimse kalmıyor. Sadece elektrikler açıktı. Kiracım vardı onu çıkarmıştım. Ben her gün kontrol ediyordum. Dükkana sürekli hırsız giriyordu. Antika eşyalar vardı. Yine öyle bir şey olabilir" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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