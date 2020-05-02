Bolu'da kullanılmayan eski cami alev alev yandı
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Bolu'da kullanılmayan eski cami alev alev yandı

Bolu'da kullanılmayan eski cami alev alev yandı
02.05.2020 22:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:55

Bolu'nun Kızılağıl köyünde çıkan yangında kullanılmayan eski cami alev alev yandı.

Bolu'nun Kızılağıl köyünde çıkan yangında kullanılmayan eski cami alev alev yandı. Can kaybının olmadığı yangında cami küle döndü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Kızılağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde kullanılmayan 2 katlı eski camide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek alevler kısa sürede caminin tamamını kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, eski cami küle döndü.

Kızılağıl köyü muhtarı Murat Kilitçi, "Kullanılmayan eski camiydi. Elektrik falan da yoktu ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ekipler 10 dakika içinde geldiler. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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