Bolu'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

05.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:14
Bolu'da kullanılmayan binada çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da, kullanılmayan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da, kullanılmayan bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sandallar Mahallesi Kanal Yolu Sokak'ta boş bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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