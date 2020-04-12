Bolu'da köylere 10 bin maske dağıtılacak Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin maske köylere dağıtılacak.

Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan 10 bin maske köylere dağıtılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe halkının kullanması için Gerede Belediyesi tarafından 70 bin maske hazırlandı. Maskelerin 50 bin adedi ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından ev ev dağıtıldı.

Köylere dağıtılmak üzere Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından makamında Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş'a 10 bin maske teslim edildi.

Maskeleri teslim alan Göktaş, maskeleri 92 köy ve 96 mahallede yaşayan vatandaşlara ulaştırmak üzere teslim aldıklarını belirterek, "Devletimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz ve tüm kurumlarımızla hemşehrilerimizin daima yanındayız." dedi.

Kaynak: AA