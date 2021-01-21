Bolu'da köy muhtarı, soğuktan korunmak için sığındıkları çuvala takılan 2 güvercini kurtardı
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Bolu'da köy muhtarı, soğuktan korunmak için sığındıkları çuvala takılan 2 güvercini kurtardı

21.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:16
Bolu'da köy muhtarı, soğuktan korunmak için sığındıkları çuvala takılan 2 güvercini kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Veysel Koç, soğuk havadan korunmak için sığındıkları çuvala takılan güvercinleri kurtardı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Veysel Koç, soğuk havadan korunmak için sığındıkları çuvala takılan güvercinleri kurtardı.

İlçeye bağlı Dereçetinören köyü muhtarı Veysel Koç, hayvanlarıyla ilgilendiği sırada samanlığın yanındaki çuvalların hareket ettiğini fark etti.

Alanı kontrol eden Koç, soğuktan korunmak için çuvala giren 2 güvercinin uçamadığını gördü.

Hayvanların ayaklarının çuvala takıldığını fark eden Koç, makas yardımıyla kurtardığı güvercinleri havaya uçurdu.

Koç, kurtarma çalışması sırasında güvercinleri yakalamak isteyen kediyi de engelledi.

Veysel Koç, AA muhabirine, durumu fark etmeseydi güvercinlerin ölebileceğini belirterek, "Bu kış günü sevimli hayvanları kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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