Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası
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Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynayan 15 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 15 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tabakalar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, ikamet sahibi ve gözcülük yapan bir kişi ile kumar oynayan 13 kişiye salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesti.

Ayrıca ev sahibi ve gözcülük yapan kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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