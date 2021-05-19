Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası kesildi
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Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası kesildi

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 390 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 390 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte 10-16 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler yapıldı.

Bu dönemde 10 günlük karantina süresini ihlal eden 3, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 352, seyahat izin belgesi olmadan seyahat etmek isteyen 22, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, maske takma kuralını ihlal eden 7 olmak üzere 390 kişiye toplam 149 bin 871 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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