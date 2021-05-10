Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 147 kişiye para cezası

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kurallarını ihlal eden 147 kişiye, 26 bin 788 lira ceza verildi.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" kurallarını ihlal eden 147 kişiye, 26 bin 788 lira ceza verildi.

İlde, 7-10 Mayıs tarihlerinde, jandarma ve polis bölgesinde "tam kapanma" kurallarına aykırı hareket ederek, evde izolasyon kuralını, maske kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske takmayan, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve izinsiz seyahat eden kişilere çeşitli miktarlarda cezalar yazıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 131 kişiye 14 bin 400 lira, maske takmayan ve maske kullanım kurallarına uymayan 9 kişiye 8 bin 100 lira, izinsiz seyahat eden 3 kişiye 2 bin 580 lira ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 4 kişiye 1708 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder