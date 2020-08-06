Bolu'da Kovid-19 tedbirleri Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ve izolasyon kuralları ile talimatlarına uymayanlar hakkında para cezası verilerek, haklarında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ve izolasyon kuralları ile talimatlarına uymayanlar hakkında para cezası verilerek, haklarında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında ilgili kanunun 57, 64 ve 72'nci maddeleri gereği Kovid-19 hastası, şüpheli hastası ve hasta temaslısı olarak değerlendirilen kişilerin izolasyon/karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, izolasyon ve karantina altındaki kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirtilen talimatlara uymaları gerektiği vurgulanarak, bu kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi gereğince haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA