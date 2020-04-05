Bolu'da Kovid-19 tedbirleri
Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar Bolu Demokrasi Meydanı'nan detaylar Bekçi ev polislerinin caddeye girip çıkan vatadaşları kontrol etmesi Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
05.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:38
Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar
Bolu Demokrasi Meydanı'nan detaylar
Bekçi ev polislerinin caddeye girip çıkan vatadaşları kontrol etmesi
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, alınan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kent Meydanı'na girişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA