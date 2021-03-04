Bolu'da, Kovid-19 risk haritasında "mavi" kategoriye geçilmesi hedefleniyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk durumunu gösteren haritada "yüksek riskli" kategoride yer aldığını belirterek, hep birlikte mücadele ederek "düşük riskli" grupta yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

Vali Ümit, Ticaret ve Sanayi Odasında kurum müdürleri, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından gazetecilere, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bolu'da tüm tedbirlerin alındığını, vatandaşların bunlara mümkün olduğunca uymaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son 1-1,5 aya gelinceye kadar Bolu ülkemiz genelinde fevkalade başarılı bir noktaya geldi. Ancak süreç içerisinde gerek sömestr tatili gerekse de içinde bulunduğumuz iyi pozisyonlar neticesinde vatandaşlarımızda meydana gelen rehavet gibi muhtelif sebeplerle ülkemiz genelinde olduğu gibi bizde de bir yükselme söz konusu oldu. Bu yükselmenin neticesinde elbette birtakım tedbirler alındı ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Mutasyon bizim ilimizde de var ama tamamen kontrol altında. Uzmanların ifade ettiğine göre, hızlı bulaşması söz konusu. Tedbirleri aldık ve alıyoruz. Bugüne kadar kontrolden hiç çıkmadı ama her tarafta olabilir."

"Denetimlerimizin temel amacı; farkındalık oluşturmak"

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldığına işaret eden Ümit, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizin temel amacı, farkındalık oluşturmak, rehberlik etmek, vatandaşlarımıza konunun ciddiyetini anlatmak, konuyla ilgili oto kontrolü sağlamaktır. 1 Mart'tan itibaren başlayan süreçte Sağlık Bakanlığımız koordinesinde tüm illerimiz risk seviyesi yönünden kategorilere ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere. Maalesef turuncu renkte yer alabildik, yani en tehlikeli seviyenin bir altında. Şunu net olarak söylememiz gerekir, 1 hafta sonra hatta daha kısa bir süreçte turuncudan kırmızıya geçmemiz mümkün, Allah korusun. Maviye dönmemiz de mümkün. Bu tamamen bizim elimizde. Nasıl 1 ay önce yüzde 1'lere kadar düşmüşsek kısa sürede hep beraber maviye dönebiliriz. Amacımız zaten hep beraber mavi rengi yakalamak."

Vali Ümit, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını hatırlatarak, "(Gölcük, Abant ve Yedigöller) Pozitif vakaların önüne geçebilmek için buralarda her türlü tedbiri alacağız. Burada sadece bizler değil, tüm vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz. İhbarlar anında değerlendirilecek. İhbar hatlarımız var, yenilerini kuracağız. Mesire yerlerimizde de gerekirse birtakım tedbirler elbette uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder