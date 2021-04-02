Bolu'da, Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı
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Bolu'da, Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da, Kovid-19'la mücadelede BioNTech aşılarının ilk dozu uygulanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüse (Kovi-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercihte bulunan vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu Bolu'da uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovi-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercihte bulunan vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu Bolu'da uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinovac aşısı için kentte toplam 179 Kovid-19 Aşı Odası ile hizmete devam ediliyor.

BioNTech aşısının uygulanması için ise Sağlık Bakanlığınca Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlendi.

MHRS web, MHRS mobil, ALO 182, e-Nabızdan randevu aldıktan sonra BioNTech aşısı tercihinde bulunan vatandaşlar, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine randevu tarihi ve saatinde giderek aşılarını yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen grupta olan 60 yaş üzeri vatandaşlar, eşleriyle ve risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olanlar ile immün supresif tedavi alan vatandaşlar, Sinovac ya da BIONTech aşısı tercihini yapıp aşılarını yaptırabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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