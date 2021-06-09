Bolu'da Kovid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantta Sağlık Müdürlüğü personelince aşı konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Ayrıca aşı yaptırmak isteyenlere de ulaşım desteği sağlanıyor.
Stantta bilgilendirme yapılarak il genelindeki aşılanma oranının artırılması öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz