Bolu'da Kovid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da Kovid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı

Bolu'da Kovid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Sağlık

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Baysal Caddesi'nde kurulan stantta Sağlık Müdürlüğü personelince aşı konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca aşı yaptırmak isteyenlere de ulaşım desteği sağlanıyor.

Stantta bilgilendirme yapılarak il genelindeki aşılanma oranının artırılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hasibe Eren Demet Akalın Funda Eryiğit Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da Kovid-19 aşı randevu ve bilgilendirme standı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:04:59. #1.15#

title