Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen ve hastanede tedavi altına alınan Osman Ulus (81) ve eşi Sare Ulus'un (80) 15 gün süren tedavisi tamamlandı.

Ulus çifti, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: AA