Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift alkışlarla taburcu edildi
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
15.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:14
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine koranavirüs şikayeti ile gelen ve hastanede tedavi altına alınan Osman Ulus (81) ve eşi Sare Ulus'un (80) 15 gün süren tedavisi tamamlandı.
Ulus çifti, sağlık ekiplerinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Kaynak: AA