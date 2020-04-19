Bolu'da koronavirüsü yenen sağlık çalışanı taburcu edildi Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde evine gönderildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde evine gönderildi.

Koronavirüs teşhisiyle İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan sağlık memuru Veysi Aktürk'ün tedavisi tamamlandı.

Yaklaşık 15 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Aktürk, alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı.

"Hep birlikte başaracağız Türkiyem"

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen Veysi Aktürk, yazdığı mektupla meslektaşlarına teşekkür etti.

Mektubu hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi'ye teslim eden Aktürk, mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

"En büyük zafer hiç düşmemek değil, düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı bilmektir. Moral, azim, sabır, zafere ulaşmamızda ilk şarttır. Bizler annemizi, babamızı hep geride bıraktık. Bizler bugün olduğu gibi dün de hep vardık. Hepimiz zaten maskeli, eldivenli, boneli ve önlüklüydük. Bizler hep sustuk, hep işimize, sağlığa baktık.

Unutmayın, fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. İşte biz sağlık personeli de martı misali bu mesleğe aşığız. Vazgeçmek yok, yenilmek yok, pes etmek yok. Hastanemizde tedbirler alınmış, planlar yapılmış, her şey bir plan dahilinde. O yüzden sizi ve ekibinizi gönülden tebrik ediyorum.

Elbette çok mutluyum çünkü tekrar aranıza dönmekten onur duyuyorum. Koronavirüsü sadece ben değil, hep birlikte yendik. Demek ki bu illet yenilmez değilmiş. Hep birlikte başardık çünkü bizler sessiz savaşçılarız. Diyorum ki, panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiyem."

Aktürk, mektubunda diğer hastane personeline minnettarlığını da dile getirdi.

Kaynak: AA