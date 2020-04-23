Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi, alkışlarla taburcu edildi (2) DOKTOR VE HEMŞİREYE MESAİ ARKADAŞLARINDAN ALKIŞBolu'da, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişiden aile hekimi Uysan Öztürk (32) ve hemşire Senanur Duman (21), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

DOKTOR VE HEMŞİREYE MESAİ ARKADAŞLARINDAN ALKIŞ

Bolu'da, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişiden aile hekimi Uysan Öztürk (32) ve hemşire Senanur Duman (21), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. 'Covid-19' testlerinin pozitif çıkması sonucu tedaviye alındıkları Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde koronavirüsü yenen Öztürk ile Duman, iyileştikleri için mutlu olduklarını söyledi. Uysan Öztürk, hastaneden çıkarken, 'Kanatsız beyaz melekler var olun. Siz varsanız hepimiz varız' yazılı kağıtları elinde tuttu. Hekim Uysan Öztürk ve hemşire Senanur Duman, sağlık personeline teşekkür etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA