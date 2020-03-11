Bolu'da koronavirüse karşı ilaçlama BOLU Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

BOLU Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışması yaptı. Müdürlüğün ilaçlama birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları olan parklar, otobüs terminali, durak, bankamatikler ve camilerde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca ilaçlama çalışmalarının yanı sıra otobüs duraklarına da dezenfektan yerleştirildi.

Kaynak: DHA