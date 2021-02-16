Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi
16.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:12
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12-15 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 300 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 27 bin 520 lira para cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz