Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12-15 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 300 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 27 bin 520 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz