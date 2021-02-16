Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi

16.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:12
Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 74 kişiye 33 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 12-15 Şubat tarihlerinde sorumluluk bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 7 kişiye 6 bin 300 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 67 kişiye 27 bin 520 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Prens Harry Demet Şener İrem Derici
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 74 kişiye para cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:17:57. #1.15#
title