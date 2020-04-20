Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, Kültür Sanat

Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 165 kişiye ceza kesildi.

20.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:56
Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 165 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, süreç başladığından bu yana tedbirlere uymadığı tespit edilen 165 kişiye para cezası kesti.

Denetimlerin sürdüğü kentte, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanıyor.

Öte yandan Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Manav ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Karamanlı Mahallesi'nde kurulan Halk Pazarı'nı denetledi.

Denetimlerde pazarcı esnafı ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Erdoğan ve Altındal, pazarcı esnafını ve vatandaşları koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haber
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası...
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Ebru Şallı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Burak Yılmaz Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:14:50. #1.14#
title