Bolu'da koronavirüs tedbirleri sürüyor BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin 8 ayrı noktada yaptığı denetimler sırasında, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin 8 ayrı noktada yaptığı denetimler sırasında, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü. Kentin giriş ve çıkışlarındaki 8 farklı noktada polisin durdurduğu araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlar hastaneye yönlendirildi. Polis ekipleri de araçlarda bulunanları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA