Bolu'da koronavirüs tedbirleri
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Bolu'da koronavirüs tedbirleri

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, " 2020 yılı içerisinde pandeminin bize maddi külfeti 45 milyon lira. Buna rağmen ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz.

Bolu'da koronavirüs tedbirleri
09.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:15

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, " 2020 yılı içerisinde pandeminin bize maddi külfeti 45 milyon lira. Buna rağmen ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz." dedi.

Basın mensuplarıyla Nilüfer Park'ta kahvaltıda bir araya gelen Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik olarak, dezenfeksiyon çalışmalarında nüfusa oranla en büyük bütçeyi ayıranın Bolu Belediyesi olduğunu, en çok sosyal yardım yapan belediyenin de kendileri olduğunu ifade etti.

Pandeminin şu ana kadar maddi külfetinin yaklaşık 20 milyon lira olduğunu ifade eden Özcan, "Bunun içerisinde dezenfeksiyon çalışmaları, sosyal yardımlar yer alıyor. Sadece mart ve nisan ayında 25 milyon lira vatandaştan bir alacağımız olmuştu. 2020 yılı içerisinde pandeminin bize maddi külfeti 45 milyon lira. Buna rağmen ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz." diye konuştu.

Özcan, ikinci dalgaya karşı da hazırlıklı olduklarını kaydederek, "Dezenfeksiyon ilaçlarımız azalmaya başlamıştı. Birkaç ton daha alınmasının talimatını verdim. Çünkü okullar açılmadan önce okullarımız başta olmak üzere bütün kamu kurumlarını bir kez daha dezenfekte edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde okula başlamalarını temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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