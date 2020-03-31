Bolu'da koronavirüs tedbirleri Seben Kaymakamı Mustafa Atış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alıracak önlemler hakkında köy ve mahalle muhtarlıklarına yazılı talimat gönderdi.

Seben Kaymakamı Mustafa Atış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alıracak önlemler hakkında köy ve mahalle muhtarlıklarına yazılı talimat gönderdi.

Yazıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ile diğer sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların gıda ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından erzak kolisi şeklinde karşılanacağı, diğer vatandaşların ihtiyaçlarının ise ücreti karşılığında karşılanacağı kaydedildi.

Bankacılık işlemleriyle ilgili bilgi verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bankacılık işlemleri her köye haftada bir gün gidilecek şekilde programlanmıştır. Diğer ihtiyaçların karşılanması hususu da hafta da bir veya 2 gün ya da toplu şekilde karşılanması vatandaşlarımızdan ricamızdır. Yasaklama ve kısıtlama kapsamındaki tüm vatandaşlarımız tüm seyahatlerinde jandarma veya emniyetten seyahat izin belgesi alması gerekmektedir. Özel araçlarıyla şehir dışına gidecek vatandaşlarımızın emniyet ve jandarmaya bildirimde bulunmaları zorunludur."

Yazıda, ayrıca, son 14 gün içinde şehir dışından gelen her vatandaşın 14 gün boyunca ev karantinası kuralına uyması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA