Bolu'da koronavirüs salgını döneminde vatandaşa 163 milyon 638 bin lira destek verildi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaş ve esnafa 163 milyon 638 bin 942 lira destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının birçok dünya devletini dize getirmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde virüse karşı hem sağlık hem ekonomik hem de toplumsal anlamda tüm dünyaya örnek olacak başarılı bir mücadele verdiğini dile getirdi.

Devlet, millet iş birliğiyle, virüsten hem sağlık hem de ekonomik anlamda en az etkilenen illerin başında Bolu'nun geldiğini aktaran Ümit, 1 yıllık resmi verilerin bunun en güzel ispatı olduğunu belirtti.

Bu süreçte yapılan destek ve yardımlar hakkında bilgi veren Vali Ahmet Ümit, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşının ve esnafının yanında olmuştur. Bu kapsamda, belli sektörlerde tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de muhtelif konularda vergiler ertelendi. 19 adet Toplum Yararına Program (TYP) ile 955 vatandaşımıza 29 milyon 508 bin 669 lira, 146 adet İşbaşı Eğitim Program (İEP) ile 2 bin 67 vatandaşımıza 9 milyon 830 bin 409 lira, vatandaşlarımızın başvuruları üzerine İşsizlik Ödeneği (İÖ) olarak 4 bin 29 kişiye 20 milyon 835 bin 243 lira, 2 bin 586 işyerinin başvurusu üzerine 15 bin 893 kişiye Kısa Çalışma Ödeneği olarak 75 milyon 588 bin 131 lira, 7 bin 454 kişiye Nakdi Ücret Desteği (NÜD) olarak 21 milyon 85 bin 490 lira, Ekonomik Destek Paketi (EDP) kapsamında ise ekonomik imkanları kısıtlı olan 6 bin 791 aileye 6 milyon 791 bin lira olmak üzere toplamda 37 bin 189 vatandaşımıza 163 milyon 638 bin 942 lira ödeme yapıldı."

Açıklamasında, salgın döneminde iş yerlerinin de çalışmaya devam ettiğine vurgu yapan Ümit, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün kayıtlarına göre, 2020 yılında Bolu genelinde 102 bin 819 kişinin çalıştığını, sanayi ve üretim sektöründe 7 bin 358 işverenin katkısı ile 76 bin vatandaşın üretime yönelik işyerlerinde üretime katkı verdiğini ifade etti.

Ümit, Bolu'da faaliyet gösteren fabrika ve sanayi kuruluşlarının da 131 milyon dolarlık ihracat ve 21 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder