Bolu'da, korona virüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı
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Kuran-ı Kerim, Ulus, Bolu, Güncel

Bolu'da, korona virüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

Bolu'da korona virüsü tedavi gördükleri hastanede yenerek taburcu edilen ve evlerinde karantina sürecini geçiren Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını ve tüm hastaların şifa bulması adına Kuran okuduklarını söylediler.

18.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:04
Bolu'da, korona virüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

Bolu'da korona virüsü tedavi gördükleri hastanede yenerek taburcu edilen ve evlerinde karantina sürecini geçiren Sare (80) ve Osman Ulus (81) çifti, hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını ve tüm hastaların şifa bulması adına Kuran okuduklarını söylediler.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul'da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde korona virüs şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen korona virüsü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edilerek 14 gün boyunca karantinada kalacakları evlerine gönderildi. Hastanede geçirdikleri süreci anlatan yaşlı çift, sağlık çalışanlarının kendilerine çok iyi baktıklarını söylediler.

"Nasıl olduğunu anlayamadım"

Tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatan Sare Ulus, "Birden birde ateşlendik. Kendim de nasıl olduğunu anlayamadım. Bir gecenin içinde hastalandık. Ambulans geldi, hastaneye yatırdılar. Allah razı olsun, bize çok baktılar. İğnemizi, hapımızı, serumumuzu verdiler. Allah'a şükür hastalığımız çok şiddetli olmadı. 2 akşam sıkıntım oldu. Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi düşürdüler. Sonra da çok sıkıntımız olmadı. Bizi ayrı yatırdılar. Eşim ihtiyacını göremiyor. Suyu alamıyor, hapını alamıyor. Onun üzüntüsünden ben hasta oldum. Hep aklım ondaydı. Sonra ikimizi bir araya getirdiler. Kolumda serumla kalktım onun ihtiyacını da görmeye" şeklinde konuştu.

"Elimizden gelen birşey yok"

Tedavi sürecinde diğer hastalar için dua ettiğini de dile getiren Ulus, "Allah devletimizi, milletimizi, ordumuzu tez kurtarsın. Herkesi kurtarsın. Allah'tan şifa istesinler. Bizim elimizden gelen birşey yok. Gece gündüz dua ettim.Bütün hastalara şifa olsun diye her akşam Kuran okudum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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