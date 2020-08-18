Bolu'da korona virüsle mücadelede yeni yasaklar geldi
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Bolu'da korona virüsle mücadelede yeni yasaklar geldi

Bolu'da, korona virüs salgınında gözlenen artış nedeniyle tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşların da düğün, sünnet gibi kalabalık ortamlara girmesi yasaklandı.

Bolu'da korona virüsle mücadelede yeni yasaklar geldi
18.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:23

Bolu'da, korona virüs salgınında gözlenen artış nedeniyle tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken, 65 yaş üstü vatandaşların da düğün, sünnet gibi kalabalık ortamlara girmesi yasaklandı.

Bolu'da, korona virüs vakalarının özellikle son 2 ayda artması nedeniyle İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından yeni tedbirler alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında toplanan mecliste, Temmuz ve Ağustos aylarında salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların hızla arttığının görüldüğü belirtilerek, vaka artışlarının en önemli sebeplerinin düğün, sünnet, toplu taşıma, taziye gibi etkinliklere katılanların kurallara uymaması gösterildi.

Parklara girişte HES kodu zorunluluğu

Son 2 hafta içerisinde Gölcük ve Abant Tabiat Parkları'na şehir dışından gelen ve korona virüs testlerinin pozitif olduğu anlaşılan kişilerin yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. Alınan kararda, "Abant, Gölcük ve Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden ilk etapta Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesine" denildi.

65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar

Bolu'da, korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların 65 yaş üzeri olduğu vurgulanan kararda, "İlimizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılımlarının engellenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi. Meclis tarafından alınan kararda, "Vatandaşların yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma, çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmeyecek" denildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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