Bolu'da köpeklerden korkarak demirci dükkanına giren karaca yavrusu doğaya bırakıldı
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Bolu'da köpeklerden korkarak demirci dükkanına giren karaca yavrusu doğaya bırakıldı

Bolu'da köpeklerden korkarak demirci dükkanına giren karaca yavrusu doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'da Mudurnu ilçe merkezine inen karaca yavrusu, köpeklerden korktuğu için girdiği demirci dükkanında yakalandı.

Bolu'da Mudurnu ilçe merkezine inen karaca yavrusu, köpeklerden korktuğu için girdiği demirci dükkanında yakalandı.

Ormanda yolunu kaybederek Mudurnu ilçe merkezine inen karaca yavrusu, sokak köpeklerinden korktuğu için Demirciler Çarşısı'ndaki dükkana girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karacayı yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından ormanlık alana götürülen karaca yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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