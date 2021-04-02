Bolu'da köpeğin saldırdığı kız çocuğu yaralandı

Bolu'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Özgecan Aslan Caddesi'nde yaşayan A.A. okula gitmek için evden çıktığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağını ısıran köpekten kurtulamayan A.A'nın sesi üzerine evden çıkan anne Sevim A. kızını köpekten kurtararak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavisi yapılan A.A'nın kuduz aşısı yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder