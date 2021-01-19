Bolu'da köpeğin karda kaymaya çalışması gülümsetti
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Bolu'da köpeğin karda kaymaya çalışması gülümsetti

19.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:10
Bolu'da köpeğin karda kaymaya çalışması gülümsetti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar üzerinde kaymaya çalışan köpek ilgiyle izlendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar üzerinde kaymaya çalışan köpek ilgiyle izlendi.

Tabiat parkında, 3 gün aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, civar köylülerce oluşturulan alanlarda kayarak eğlendi.

Kar üzerinde ön ayaklarıyla kaymaya çalışan bir köpek ise çevredekileri gülümsetti.

Ziyaretçiler bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde kar üzerine uzanan köpeğin ön ayaklarıyla bir süre kaymaya çalışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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