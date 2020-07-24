Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı Bolu'da, orman yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ATV'de bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı
24.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:39

Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, orman yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan ATV'de bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çele Gölcük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolundan köye ilerleyen Tahir Öztemel idaresindeki ATV viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, şarampole devrildiği sırada ters dönen ATV'nin altında kalan sürücü Öztemel hayatını kaybetti. Aracın arkasında yolcu olarak bulunan Öztemel'in kızı Seher Öztemel ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ormandan köye indikleri sırada kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Seher Öztemel, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden 79 yaşındaki Tahir Öztemel'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı Dünya
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Ayasofya yanıtı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Politika
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı 419,9 lirayla tarihi zirvesini gördü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti, kız yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kemal Gülman Walison Fonseca Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Şu an buradasınız: Bolu'da kontrolden çıkan ATV şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 18:13:31. #1.15#
title