Bolu'da komşular arasındaki "evcil hayvan" kavgasında yakalanan şüpheli adliyede
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Bolu'da komşular arasındaki "evcil hayvan" kavgasında yakalanan şüpheli adliyede

Bolu'da komşular arasındaki 'evcil hayvan' kavgasında yakalanan şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da "evcil hayvan" meselesinden çıkan kavgada komşusunu tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bolu'da "evcil hayvan" meselesinden çıkan kavgada komşusunu tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta dün evcil hayvan meselesinden dolayı çıkan kavgada komşusu Y.G'yi tabancayla yaralayan G.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen G.S. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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