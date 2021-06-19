Bolu'da komşular arasında "evcil hayvan" kavgası: 1 yaralı
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Bolu'da komşular arasında "evcil hayvan" kavgası: 1 yaralı

Bolu'da komşular arasında 'evcil hayvan' kavgası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da komşular arasında "evcil hayvan" meselesinden çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da komşular arasında "evcil hayvan" meselesinden çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta yaşayan G.S'nin kedisi, dün komşusu Y.G'nin köpeği tarafından yaralanması sonucu öldü.

Bu sabah köpeğin bağlı olmadığını fark eden G.S. ile Y.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, tabancayla Y.G'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Y.G, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli G.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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