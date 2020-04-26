Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor
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Kızılay, Bolu, Haber

Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor Bolu'da, Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini, kapılarına kadar götürüyor.

26.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:48
Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

BOLU - Bolu'da, Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini, kapılarına kadar götürüyor.

Bolu'da, Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kızılay çalışmalarına başladı. Daha önceki Ramazan aylarında kurduğu iftar çadırı ile beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtan Kızılay, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında çadır kuramadı. İhtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmak istemeyen Kızılay Bolu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir protokol imzalayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına başladı. Bolu Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin mutfağında hazırlanan iftar yemeklerini 55 gönüllü öğretmen, bu noktadan alarak kendi araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek projenin genişletilerek devam etmesi hedefleniyor.

"Kendi aracımla 10 aileye yemek alıp götürüp, veriyorum"

Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nezir Danış, her gün kendi aracı ile yemek alıp götürdüğünü söyleyerek, "Bolu Kızılay ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu projede gönüllü olarak yer almaktayım. Her gün kendi aracımla 10 aileye yemek alıp götürüp, veriyorum. Diğer arkadaşlarım değişik mahallelere gidiyor. Günlük olarak her gün burada binlerce aileye yemek götürüyoruz. Yaklaşık 55 öğretmen arkadaşımız bu projede gönüllü olarak yer almakta. Vatandaşlar gayet olumlu bir şekilde karşılıyor bu projeyi. Olumlu dönütler alıyoruz bu konuda. Bu projenin daha da genişlemesi için yeni yeni ailelerle iletişime geçmeye çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

"170'e yakın aileye gidiyor"

Şu anda 170'e yakında aileye yemek götürdüklerini söyleyen Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, talep halinde bu sayının arttırılabileceğini söyleyerek, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak bilindiği üzere her yıl çadırda, vatandaşlarımıza iftar veriyorduk. Bu sene bu iftarı, koli olarak vermeyi düşündük. Sayın Valimiz Ahmet Ümit sıcak yemeğin koyulup ve bunların dağıtılması gerektiğini söyledi. Biz de dağıtılması noktasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istedik. Kendileri bu iş için sağ olsunlar 55 tane gönüllü öğretmen buldu. Her hafta 15 tane öğretmenimiz buraya gelip sefer taslarını alacak. Kendileri için belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi aileleri giderek teker teker dağıtacaklar. Şu anda 55 tane gönüllü öğretmenimiz bu projede yer alıyor. Eğer ihtiyaç olursa bunu önümüzdeki hafta içinden itibaren arttıracağız. Şu anda 170'e yakın aileye gidiyor. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz" şeklinde konuştu.

Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Kaynak: İHA

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