Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor - Haberler
Kızılay, Bolu, Güncel, Haber

Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Bolu'da, Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini, kapılarına kadar götürüyor.

26.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:18
Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Bolu'da, Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemeklerini, kapılarına kadar götürüyor.

Bolu'da, Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kızılay çalışmalarına başladı. Daha önceki Ramazan aylarında kurduğu iftar çadırı ile beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtan Kızılay, bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında çadır kuramadı. İhtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmak istemeyen Kızılay Bolu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir protokol imzalayarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına başladı. Bolu Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin mutfağında hazırlanan iftar yemeklerini 55 gönüllü öğretmen, bu noktadan alarak kendi araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek projenin genişletilerek devam etmesi hedefleniyor.

"Kendi aracımla 10 aileye yemek alıp götürüp, veriyorum"

Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Nezir Danış, her gün kendi aracı ile yemek alıp götürdüğünü söyleyerek, "Bolu Kızılay ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu projede gönüllü olarak yer almaktayım. Her gün kendi aracımla 10 aileye yemek alıp götürüp, veriyorum. Diğer arkadaşlarım değişik mahallelere gidiyor. Günlük olarak her gün burada binlerce aileye yemek götürüyoruz. Yaklaşık 55 öğretmen arkadaşımız bu projede gönüllü olarak yer almakta. Vatandaşlar gayet olumlu bir şekilde karşılıyor bu projeyi. Olumlu dönütler alıyoruz bu konuda. Bu projenin daha da genişlemesi için yeni yeni ailelerle iletişime geçmeye çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.

"170'e yakın aileye gidiyor"

Şu anda 170'e yakında aileye yemek götürdüklerini söyleyen Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, talep halinde bu sayının arttırılabileceğini söyleyerek, "Türk Kızılayı Bolu Şubesi olarak bilindiği üzere her yıl çadırda, vatandaşlarımıza iftar veriyorduk. Bu sene bu iftarı, koli olarak vermeyi düşündük. Sayın Valimiz Ahmet Ümit sıcak yemeğin koyulup ve bunların dağıtılması gerektiğini söyledi. Biz de dağıtılması noktasında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardım istedik. Kendileri bu iş için sağ olsunlar 55 tane gönüllü öğretmen buldu. Her hafta 15 tane öğretmenimiz buraya gelip sefer taslarını alacak. Kendileri için belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi aileleri giderek teker teker dağıtacaklar. Şu anda 55 tane gönüllü öğretmenimiz bu projede yer alıyor. Eğer ihtiyaç olursa bunu önümüzdeki hafta içinden itibaren arttıracağız. Şu anda 170'e yakın aileye gidiyor. Talebe göre bu sayıyı arttırabiliriz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
İstanbul'da yapamadı, köyüne dönüp YouTuber çoban oldu Haberler
İstanbul'da yapamadı, köyüne dönüp YouTuber çoban oldu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, iki çocuğunu silahla rehin aldı Haberler
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, iki çocuğunu silahla rehin aldı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Loris Karius Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ramazan Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: Bolu'da, Kızılay ile çalışan 55 gönüllü öğretmen ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 14:51:47. #1.15#
title