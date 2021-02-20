Bolu'da Kızılay ekipleri, sokak hayvanlarına yem bıraktı
Bolu'da Kızılay ekipleri, yoğun kar yağışı ve kış koşullarında beslenme imkanı bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı.
Bolu'da Kızılay ekipleri, yoğun kar yağışı ve kış koşullarında beslenme imkanı bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı.
Türk Kızılay Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yardıma muhtaç vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.
İl merkezine yakın bölgelerde yer alan ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarını tespit eden Kızılay ekipleri, hayvanların beslenmesi için çalışma başlattı.
Kızılay ekipleri, sokak hayvanları için yaklaşık 30 kilogram mamayı belirlenen bölgelere bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder