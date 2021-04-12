Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 33 kişiye ceza uygulandı

Bolu'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye 17 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Bolu'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye 17 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün boyunca Bolu sessizliğe büründü. Kısıtlama ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 33 kişiye 17 bin 380 TL idari para cezası uyguladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı