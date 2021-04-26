Bolu'da kısıtlamaya uymayan 140 kişiye 105 bin 114 lira ceza
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Bolu'da kısıtlamaya uymayan 140 kişiye 105 bin 114 lira ceza

Bolu'da kısıtlamaya uymayan 140 kişiye 105 bin 114 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası kesildi.

Bolu'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan'ı da kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama yaptı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, kısıtlamaya rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde evde izolasyon, izinsiz seyahat ve maske kurallarına uymayan 15 ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 125 olmak üzere toplam 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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